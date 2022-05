Σέρρες

Tροχαίο - Σέρρες: Nεκρός οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην τοπική κοινότητα Χρυσοχωράφων, του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε στραγγιστικό κανάλι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, για να απεγκλωβίσει δύο άτομα, ηλικίας 73 και 79 ετών, από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρου.

Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα ο 73χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα (6 Μαΐου 2022) και ώρα περίπου 15.50, στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ηράκλειας – Λιθοτόπου, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 73χρονος Έλληνας και επέβαινε 79χρονος Έλληνας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 79χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας».

