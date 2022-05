Καβάλα

Γυναικοκτονία - Καβάλα: Tην Κυριακή η κηδεία της 43χρονης φαρμακοποιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη φαρμακοποιό





Το πρωί της Κυριακής 8 Μαΐου 2022 φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 43χρονη φαρμακοποιό, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 55χρονο σύζυγό της μέσα στο φαρμακείο της, στις Πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αμυγδαλεώνα της Καβάλας και η κηδεία στο νεκροταφείο του χωριού.

Υπενθυμίζεται ότι σύφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας ο θάνατος της 43χρονης ήταν ασφυκτικός.

Ο 55χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Καβάλας, αφού αυτοτραματίστηκε, προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας του με τα χέρια του.

Ο γυναικοκτόνος ομολόγησε το έγκλημά του και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια θήκη καθώς κι ένα κοπίδι, με τα οποία αυτοτραματίστηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα και η γυναίκα είχε ζητήσει διαζύγιο από τον δολοφόνο της.

πηγή: kavalapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Συνέδριο ΝΔ – Παναγιωτόπουλος: οι σύμμαχοί μας, μας σέβονται, οι αντίπαλοί μας, μας υπολογίζουν

Ενεργειακή κρίση - ΚΚΕ: Τροπολογία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Eurovision 2022: Ρεύμα “χτύπησε” την τραγουδίστρια της Σουηδίας