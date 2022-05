Χανιά

Χανιά - Γηροκομείο: εικόνες σοκ από τρόφιμους με κατακλίσεις (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1, από το γηροκομείο, στα Χανιά.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Ήταν τρύπες μέχρι τα οστά, φαινόντουσαν τα οστά… μπήκε με αυτές τις κατακλίσεις στο νοσοκομείο, όπου μετά από 3 εβδομάδες κατέληξε…», λέει συγκλονισμένη στον ΑΝΤ1 η συγγενής μιας γυναίκας που έχασε την ζωή της, σύμφωνα με την μήνυση που έχει υποβληθεί, λόγω των συνθηκών διαβίωσης της, στο γηροκομείο των Χανίων, «Αγία Σκέπη».

Η γυναίκα έφτασε στο Νοσοκομείο Χανίων από την Αγία Σκέπη τον περασμένο Δεκέμβρη σχεδόν…ετοιμοθάνατη. Οι κατακλίσεις στην πλάτη και στα πόδια είχαν προχωρήσει έως το κόκκαλο. Οι συγγενείς της, στο νοσοκομείο πια, βγάζουν φωτογραφίες από το ματωμένο σώμα της, λίγο πριν η ηλικιωμένη αφήσει την τελευταία της πνοή

Όπως λέει η συγγενής της, «εγώ έχω κάνει μήνυση για αυτόν τον λόγο. Μας την φέρανε με τέτοιες κατακλίσεις και δεν μας είπαν τίποτα πριν. Δεν μας αφήσανε να μπούμε μέσα. Δεν είχα ιδέα ότι είχε τέτοιες κατακλίσεις».

Η άτυχη γυναίκα ήταν τρόφιμος στο γηροκομείο τα τελευταία δυο χρόνια, όμως εξαιτίας της καραντίνας κανείς από τους συγγενείς της, όπως λένε σήμερα, δεν είχε καταλάβει την φρίκη που περνούσε, καθώς το σώμα της… σάπιζε σιγά-σιγά, ούσα κλινήρης για μήνες ολόκληρους.

«Από την δομή μας είπαν ότι το δέρμα της είναι σαν τσιγαρόχαρτο και ότι «ανοίγει» πολύ εύκολα! Να κλείσει η δομή και να μην ταλαιπωρούνται άλλο ο κόσμος που είναι εκεί μέσα», δηλώνει αγανακτισμένη η συγγενής της άτυχης ηλικιωμένης.

Με την υπόθεση να βρίσκεται ακόμη στην κύρια ανάκριση, οι προφυλακισμένες ιδιοκτήτριες συνεχίζουν να κρατούν την δομή ανοιχτή με πληρεξούσιο!

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν άμεση παρέμβαση των Αρχών.

Πηγές του Υπουργείου Εργασίας αναφέρουν πως «το υπουργείο Εργασίας, στο οποίο υπάγονται οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων, έχει θέσει αυστηρότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, όμως ο έλεγχος για την διασφάλιση ότι οι τρόφιμοι λαμβάνουν υψηλό επίπεδο φροντίδας και η υποβολή κυρώσεων ανήκει στην αρμόδια περιφέρεια».

Την ώρα που η Αντιπεριφέρεια Χανίων δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει, παρά μόνο όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση στα δικαστήρια, οι ιδιοκτήτριες της δομής, με εντολές τους από την φυλακή, συνεχίζουν να μηνύουν συγγενείς και δικηγόρους συγγενών για ψευδορκία και ηθική αυτουργία για ψευδή κατάθεση.

