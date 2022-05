Ηλεία

Βιασμός - Ζαχάρω: Ανατροπή στην υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο στοιχείο ανέτρεψε τα πάντα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε την περασμένη Δευτέρα ο κατηγορούμενος ως δράστης του βιασμού στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως, ο οποίος εξαρχής είχε αρνηθεί την κατηγορία και είχε δηλώσει αθώος ισχυριζόμενος ότι υπήρχε συναίνεση από την κοπέλα.

Αυτό που ανέτρεψε τα πάντα είναι πως κατά τη διάρκεια της δίκης η κοπέλα εμφανίστηκε και επιβεβαίωσε πως υπήρξε συναίνεση!

Την υπεράσπισή του ενώπιον του Ανακριτή Ηλείας ανέλαβαν οι δικηγόροι Μαρία Αλεξοπούλου και Γιάννης Γεωργουλόπουλος οι οποίοι δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος Γιάννης Γεωργουλόπουλος αναφέρθηκε στην έκβαση της υπόθεσης δηλώνοντας στο patriesnews.com: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που επήλθε μετά από προσεκτική και ενδελεχή έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες υποβλήθηκε η συγκεκριμένη καταγγελία από την οποία δεν μας καταλήφθηκε καμία αμφιβολία περί της αθωότητας του καταγγελθέντος εντολέα μας. Με τον νόμο 4619 του 2019 ο βιασμός πλέον από έγκλημα «εξ αναγκασμού» μετατρέπεται σε έγκλημα «έλλειψης συναίνεσης» αφού αρκεί και μόνο η απουσία συναίνεσης εκ μέρους του θύματος ώστε ντα τελεστεί ο βιασμός. Με τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης και από τη στιγμή που η ιατροδικαστική έκθεση, δεν επιβεβαίωνε στοιχεία σωματικής βίας ως αντικειμενική προϋπόθεση της τέλεσης του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, ορθώς νομικά οι Δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την μη προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου».

Η δικηγόρος Μαρία Αλεξοπούλου δήλωσε σχετικά: «Είχαμε εξαρχής εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν διαψευστήκαμε καθώς από όλα τα στοιχεία που συνελέγησαν προέκυψε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ενοχής του εντολέα μας, γεγονός που μας ώθησε στο να υποστηρίξουμε τις θέσεις του με αίσθημα ευθύνης. Ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες να καταγγέλλουν όλα τα περιστατικά βίας από οποιονδήποτε αλλά και οποιαδήποτε πράξη γίνεται εις βάρος τους χωρίς την συναίνεσή τους. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και να είμαστε επιφυλακτικοί σε καταγγελίες οι οποίες έχουν άλλα κίνητρα και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια διότι σε αυτήν την περίπτωση εις βάρος αθώων ανθρώπων εκκινούνται διαδικασίες ιδιαίτερα σκληρές που προκαλούν, ακόμα και στην περίπτωση μετέπειτα αθώωσης, ανεπανόρθωτες συνέπειες».

πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πάνω από 10 κιλά ηρωίνης σε βαλίτσα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το εξώδικο, ο Γιάννης, η “λεβέντισσα Δήμητρα” και τα μηνύματα μίσους (βίντεο)