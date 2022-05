Μαγνησία

Μαγνησία: Πέθανε και τον έφαγαν οι γάτες του

Γείτονες του άτυχου άντρα ενημέρωσαν τις αρχές. Αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι του βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα.

Σοκαριστικές είναι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με έναν 71χρονο άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στον Ριζόμυλο Μαγνησίας.

Ο άτυχος άνδρας υπήρξε για χρόνια μετανάστης στη Γερμανία και γύρισε για να κλείσει τον κύκλο της ζωής του στην πατρίδα του. Γείτονές του, ανησύχησαν που δεν τον είχαν δει για μέρες, ενώ μία έντονη άσχημη μυρωδιά είχε αναστατώσει την περιοχή γύρω από την οικία του.

Για τον λόγο αυτό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι άνδρες των Αρχών που μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν το πτώμα σε προχωρημένη σήψη, αφού εκτιμάται ότι ήταν νεκρός για περίπου δέκα ημέρες. Σαν να μην έφτανε αυτό, η σορός του 72χρονου έφερε δαγκωματιές από γάτες, αφού έψαχναν να βρούνε τροφή και έτρωγαν τις σάρκες του.

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πηγή: thenewspaper.gr

