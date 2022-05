Λασιθίου

Ιεράπετρα: θρίλερ με πτώμα που ξεβράστηκε σε παραλία

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τον άτυχο άνδρα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας καθώς εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα.

Το άψυχο σώμα ενός ηλικιωμένου άνδρα να επιπλέει στο νερό, είδε λίγα λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα γυναίκα που έκανε περίπατο στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεραπετρα. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και έφτασαν στο σημείο.

Με πλωτό του Λιμενικού ο νεκρός μεταφέρθηκε στη στεριά, ενώ αμέσως μετά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο Ιεράπετρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός θα μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός στο νερό ο ηλικιωμένος διενεργεί το Λιμενικό.

