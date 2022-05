Κορινθία

Κόρινθος: συμμορία εξαπατούσε πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε η συμμορία που εξαπατούσε πολίτες τα τελευταία χρόνια.

Στις 265 ανέρχονται οι υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε πολλές περιοχές της χώρας, από τον Μάρτιο του 2020 έως και το Μάιο του 2021.

Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται οκτώ άτομα, ηλικίας από 18 έως 58 ετών, καθώς και ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες, ενώ τρεις από τους παραπάνω κατηγορούμενους βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παρόμοια αδικήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της, σύμφωνα με την αστυνομία, εντόπιζαν αρχικά στο διαδίκτυο αναρτημένες αγγελίες πώλησης προϊόντων, και στην συνέχεια επικοινωνούσαν με τους πωλητές - θύματά τους.

Αμέσως μετά, προσποιούμενοι τους υποψήφιους αγοραστές, έπειθαν τους πωλητές να πραγματοποιήσουν την ανάλογη χρηματική συναλλαγή, μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των παθόντων ως προς τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής, κατάφερναν να τους αποσπούν κατά μέσο όρο από 200 έως 600 ευρώ, ανά περίπτωση.

Σε λιγότερες περιπτώσεις, με το ίδιο πάντα πρόσχημα, κατάφερναν να αποσπούν από τους πολίτες - θύματά τους κωδικούς web-banking, όπου στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους και μετέφεραν χρηματικά ποσά προς τους λογαριασμούς που διαχειρίζονταν οι κατηγορούμενοι.

Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι δημιουργούσαν ψεύτικα προφίλ σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας οχημάτων.

Ειδικότερα, εμφανίζονταν ως πωλητές, με αποτέλεσμα ενδιαφερόμενοι αγοραστές να επικοινωνούν μαζί τους. Στην συνέχεια τους έπειθαν να καταθέσουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματικά ποσά, ως δήθεν προκαταβολές ή έξοδα τιμολογίων κ.λ.π.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει συνολικά 265 περιπτώσεις απατών, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 240.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ το τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Κατηγορείται για απόπειρα βιασμών σε νεκροταφείο

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Διασύνδεση POS – ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται και από πότε