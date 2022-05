Ηλεία

Ζαχάρω: Θρήνος για το βρέφος που πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έσβησε" νεογέννητο βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς, αλλά και την τοπική κοινωνία.

Ανείπωτη τραγωδία βιώνει μία οικογένεια από την Ζαχάρω.

Λίγες ημέρες από τη γέννηση του παιδιού τους που γεννήθηκε πρόωρα έφυγε από την ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οδηγήθηκε από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας. Το ιατρικό προσωπικό άμεσα παρέλαβε το νεογέννητο προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και για 30 λεπτά του έκαναν KAΡΠΑ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου του νεογέννητου στην Ηλεία

Αξίζει να σημειωθεί πως το βρέφος ήταν το ένα από τα δυο δίδυμα που είχε αποκτήσει το ζευγάρι και είχαν γεννηθεί πρόωρα (30 εβδομάδων).

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε το θάνατο το νεογέννητο δεν έχουν γίνει γνωστές και αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία θα υποβληθεί καθώς η ΕΛΑΣ διέταξε νεκροψία και νεκροτομή. Η σορός του βρέφους θα μεταφερθεί αύριο στην Πάτρα.

Πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Ταξί συγκρούστηκε με κοπάδι αιγοπροβάτων

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κιλκίς: Έκαναν παράνομες ανασκαφές στο δάσος