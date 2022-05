Λάρισα

Λάρισα: Παρέμβαση εισαγγελέα για δάσκαλο που ασελγούσε σε μαθήτρια

Την αντίδραση του εισαγγελέα προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε στο δάσκαλο, ο οποίος καταδικάστηκε για ασέλγεια σε μαθήτριά του.

Στα «μαλακά» έπεσε ο δάσκαλος που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε 10χρονη μαθήτριά του στη Λάρισα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Σταμάτη Δασκαλόπουλου, προκάλεσε πρόσφατη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας που έριξε «στα μαλακά» δάσκαλο ο οποίος καταδικάστηκε καθώς ασελγούσε σε δεκάχρονη μαθήτριά του

Μετά από αναφορά του διευθύνοντα την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας, Απόστολου Τζαμαλή, ο κ. Δασκαλόπουλος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, κρίνοντάς την εσφαλμένη ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στον συνταξιούχο πλέον δάσκαλο που καταδικάστηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος μιας μαθήτριας της Ε’ τάξης Δημοτικού και στη συγκατηγορούμενη 53χρονη μητέρα της δεκάχρονης η οποία επίσης καταδικάστηκε για συνέργεια.

Την παρέμβαση του κ. Δασκαλόπουλου προκάλεσε το γεγονός ότι οι 4 ένορκοι πλειοψήφησαν έναντι των 3 τακτικών δικαστών, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί στους δύο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Έτσι, παρά τη βαρύτητα του αδικήματος για το οποίο κρίθηκαν ένοχοι, δάσκαλος και μητέρα έπεσαν «στα μαλακά», καθώς καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 8 ετών, ποινή που -σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση- χωρίς την αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού θα κυμαινόταν σε κάθειρξη 14 ετών για τον δάσκαλο και σε 12 έτη για τη μητέρα. Με την αναστέλλουσα δε δύναμη της έφεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι.

