Χανιά

Κρήτη: Περπατούσε και της έπεσε μπαλκόνι στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια απροσδόκητη περιπέτεια βίωσε νεαρή κοπέλα στα Χανιά, η οποία πέρα από το σοκ οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε μια 27χρονη κοπέλα, όταν την ώρα που περπατούσε σε κεντρικό δρόμο των Χανίων και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Υψηλαντών πίσω από το κτήριο του δημαρχείου, ένα κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω της.

Η κοπέλα πέρα από το σοκ που έπαθε, τραυματίστηκε καθώς το κομμάτι από το μπαλκόνι έπεσε στο κεφάλι της και μεταφέρθηκε στο νοσο0κομείο Χανίων.

Ευτυχώς όμως, οι γιατροί που την περιέθαλψαν διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός της δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Ο Βασίλης Δεληκούρας ενισχύει την διοικητική ομάδα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος - σοκ με την Τζωρτζίνα πριν την ανακοπή (ηχητικό ντοκουμέντο)