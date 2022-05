Καβάλα

Καβάλα: εργατικό δυστύχημα σε λατομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο 43χρονο

Τη ζωή του έχασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Νίκος Νικολόπουλος, με καταγωγή από το Κάτω Ξηροχώρι Ζαχάρως, ο οποίος εργαζόταν σε λατομείο στην Καβάλα.

Ο Νίκος Νικολόπουλος ζούσε και εργαζόταν στην Καβάλα για παραπάνω από μια δεκαετία, όπου είχε μετακομίσει για να είναι μαζί με τη γυναίκα της ζωής του, τη Λίλιαν με την οποία είχε αποκτήσει και μια κόρη. Πέρα από την οικογένειά του, ο Νίκος αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο και την υποκριτική, και ήταν μέλος στην δημοτική θεατρική ομάδα.

Οι γονείς του κατοικούν μόνιμα στο Κάτω Ξηροχώρι, ενώ ο πατέρας του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στον Δήμο Ζαχάρως.

Ο Νίκος είχε ακόμα τέσσερα αδέρφια, δύο από τα οποία ζουν στο Κάτω Ξηροχώρι. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 43χρονος είχε ανέβει στην οροφή μιας αποθήκης για να πραγματοποιήσει μια σειρά εργασιών, όμως πάτησε σε μια πλαστική επιφάνεια, η οποία από το βάρος υποχώρησε. Ο άτυχος εργάτης έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Γιώργος Τσομπανόπουλος, υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας, της οποίας ο άτυχος Νίκος ήταν μέλος.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του για τον αποχαιρετισμό του 43χρονου: «Εντυπωσιάστηκα από τη συνέπεια και μια σειρά από αρετές του που γρήγορα κέρδισε τη φιλία μου και την εκτίμησή μου… με χαρά κι οι δύο πολλές φορές ήπιαμε τα ποτά μας μαζί… Ένας άνθρωπος πάντα μελαγχολικός… με ακριβά χαμόγελα… που δεν τα ξόδευε εύκολα. Στο τελευταίο θεατρικό έργο έπαιξε μεταξύ άλλων και με τη δική του Λίλιαν… γελάσαμε πολύ, γιορτάσαμε μαζί,.. στη σκηνή πολλές φορές στις πρόβες είχαμε και την κόρη τους, να χαίρεται τόσο που οι γονείς της , γινόντουσαν μαθητές κι αυτοί… Θα τον αγαπάμε και θα τον θυμόμαστε πάντα… Αντίο Νίκο…».

Η ΓΣΕΕ για το δυστύχημα:

"Είναι αδιανόητο να έχουμε φτάσει στο σημείο να μην κυλάει εβδομάδα χωρίς εργατικό δυστύχημα ή ατύχημα.

Στη μαύρη λίστα των εργατικών δυστυχημάτων, προστέθηκε δυστυχώς ακόμη ένας εργαζόμενος. Εργάτης λατομείου στο Μακρυχώρι του δήμου Νέστου στο νομό Καβάλας έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έπεσε από μεγάλο ύψος. Έχουμε κρούσει κατ επανάληψη τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Έχουμε απαιτήσει να ληφθούν μέτρα και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι έχουν κλειστά τα αυτιά τους στην κραυγή αγωνίας μας. Οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές που πρέπει να διευκρινίσουν άμεσα τα αίτια θανάτου του συναδέλφου και να αποδώσουν ευθύνες εκεί που πρέπει. Η απόδοση ευθυνών και η λήψη ουσιαστικών μέτρων είναι το κλειδί για να μπει οριστικό τέλος στο τραγικό γεγονός να χάνονται συνάδελφοι εν ώρα δουλειάς"

πηγή: logospellas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Ευλογιά των πιθήκων: Συστάσεις από τον ΕΟΔΥ