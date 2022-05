Ευρυτανία

Ευρυτανία - τροχαίο: φονική “βουτιά” σε γκρεμό (εικόνες)

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό στην άσφαλτο.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά το χωριό Καλεσμένο στην Ευρυτανία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του κι έπεσε στον γκρεμό.

Στο όχημα επέβαιναν τρεις άνδρες, όταν ο 72χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και να αναποδογυρίσει στον γκρεμό.

Από την πτώση του οχήματος ο οδηγός έχασε τη ζωή του ενώ οι άλλοι 2 συνεπιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

