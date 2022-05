Μαγνησία

Βόλος - κλοπή κεταμίνης από κτηνιατρεία: Χειροπέδες στον δράστη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίσηκε ο δράστης των διαρρήξεων στον Βόλο. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του.



Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις κλοπών, 4 τετελεσμένες και 1 απόπειρα, που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη του Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε ως δράστης των κλοπών ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες (25-05-2022), από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, o δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από 09-05-2022 έως προχθές (24-05-2022), διέπραξε 5 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων, 4 τετελεσμένες και 1 απόπειρα, σε κτηνιατρεία, ιατρείο, εμπορικό κατάστημα και τεχνικό γραφείο, αντίστοιχα, της πόλης του Βόλου, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, αφαιρώντας, κατά περίπτωση, τα κάτωθι:

φιαλίδια με διάφορες δραστικές ουσίες, μερικές εκ των οποίων εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, καθώς και διάφορα άλλα σκευάσματα (δισκία, αλοιφές κ.α.), από το ένα κτηνιατρείο,μερικές εκ των οποίων εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, καθώς και διάφορα άλλα σκευάσματα (δισκία, αλοιφές κ.α.),

από το δεύτερο κτηνιατρείο, -1- φορητό η/υ (laptop), -1- tablet και -1- συσκευή VHF, με τη σχετική άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού,

από το ιατρείο, διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα (δισκία και φιαλίδια), καθώς και -1- τηλεόραση, -1- φορητό η/υ και -1- ποντίκι,

από το εμπορικό κατάστημα, είδη ρουχισμού, τσάντες, αξεσουάρ και διάφορα προϊόντα κάνναβης, τεμάχια ρούχων, τσάντες και διάφορα αξεσουάρ, -1- ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι, καθώς και -1- tablet, ενώ

από το τεχνικό γραφείο, δεν αφαίρεσε κάτι.

Ο δράστης εντοπίσθηκε πεζός σε σημείο της πόλης και σε γενόμενο έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης, βάρους 2,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία όπου διέμενε, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 τηλεόραση, 2 φορητοί η/υ, 1 tablet, διάφορα εξαρτήματα η/υ (οθόνη, πληκτρολόγιο κ.α.), φιαλίδια με διάφορες δραστικές ουσίες, διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, 2 τρίφτες κάνναβης, 3 υφασμάτινες τσάντες πλάτης, είδη ρουχισμού (μπλούζες, πουκάμισα) και άλλα.

Τα προαναφερόμενα κατασχεθέντα αποδόθηκαν, κατά περίπτωση, στους νόμιμους δικαιούχους αυτών.

Επιπλέον, από την κατοχή του δράστη κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και συγκεκριμένα, 1 μεταλλικός κόφτης, 1 ζεύγος υφασμάτινα γάντια και 1 μεταλλικό καλέμι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Προσπάθησε να την βιάσει, την χτύπησε και εγκλωβίστηκε σπίτι της

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί διατηρείται η μάσκα στα σχολεία για τις εξετάσεις (βίντεο)