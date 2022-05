Μαγνησία

Βόλος - Κλοπή κεταμίνης από κτηνιατρεία: Ανησυχία για το μπαράζ διαρρήξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Παύλος Σταμόπουλος.



Τέσσερα κτηνιατρεία μέσα σε μια εβδομάδα, έχουν διαρρηχθεί στον Βόλο όπου εκλάπησαν φάρμακα όπως κεταμίνες, ηρεμιστικά και αναισθητικά.

Οι δύο διαρρήξεις έγιναν μέσα σε δυο ημέρες, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Παύλος Σταμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε οι δράστες εκτός από κεταμίνη, αναισθητικά και ηρεμιστικά έκλεψαν και άλλα φάρμακα, ενώ σημείωσε ότι η ποσότητα της κεταμίνης που πήραν δεν ήταν μεγάλη.

Τόνισε ακόμα ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις λόγω της επικαιρότητας για το θρίλερ της Πάτρας, όπου ο θάνατος της Τζωρτζίνας προήλθε από κεταμίνη. Ωστόσο, υπογραμμισε ότι είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο αλλά σημαντικό είναι και να μην παρέχουμε πληροφορίες στον κόσμο που δεν χρειάζεται να ξέρουν για τέτοιες ουσίες.

Επανέλαβε ότι στα φάρμακα που εκλάπησαν δεν είναι μόνο κεταμίνη και αναισθητικά αλλά και φάρμακα που χρησιμοποιούνται μόνο στην κτηνιατρική, η χρήση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει και στον θάνατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ

Νταβός - Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Σεισμός στη Σύμη