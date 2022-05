Δωδεκανήσα

Λιμενικό - Ρόδος: Καταδίωξη διακινητή μεταναστών και προειδοποιητικές βολές (βίντεο)

Επεισόδιο με Τούρκο διακινητή μεταναστών. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Βίντεο ντοκουμέντο από το Λιμενικό.



Επεισόδιο με Τούρκο διακινητή μεταναστών σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατόπιν ενημέρωσης στρατιωτικού παρατηρητηρίου, περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Ρόδου εντόπισε ύποπτο Τ/Χ σκάφος στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά ν. Ρόδου, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές.

Στη συνέχεια, ο χειριστής του εν λόγω σκάφους, προσπάθησε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια και δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτελώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.



Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ανωτέρω σκάφους και τη σύλληψη του 23χρονου αλλοδαπού χειριστή του.

Από στεριάς εντοπίστηκαν από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην περιοχή της παραλίας Αφάντου, εννέα αλλοδαποί, όλοι καλά στην υγεία τους, οι οποίοι φέρεται να αποβιβάστηκαν από το ταχύπλοο σκάφος.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

