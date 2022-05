Πολιτική

Λιμενικό: Απόπειρα εμβολισμού περιπολικού - Αποτροπή εισόδου σκαφών με 590 επιβάτες

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού σχετικά με την προσπάθεια εισόδου στη χώρα ιστιοπλοϊκά σκάφη με εκατοντάδες μετανάστες από την Τουρκία.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη που είχαν αποπλεύσει από τα τουρκικά παράλια και στα οποία επέβαιναν 590 άτομα, προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα μέσα από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων από τα περιπολικά σκάφη του λιμενικού, κανένα από τα παραπάνω σκάφη και λέμβους δεν εισήλθε στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Ακόμη, αναφέρει η ανακοίνωση πως ένα από τα εν λόγω σκάφη προσπάθησε να εμβολίσει σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο στη συνέχεια επέστρεψε στις έναντι τουρκικές ακτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Σε διάστημα λίγων ωρών από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα παρατηρείται ιδιαίτερη ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ν. Χίου και ν. Σάμου με πέντε (05) περιστατικά κατά τα οποία Ι/Φ σκάφη στα οποία επέβαινε ικανός αριθμός αλλοδαπών, επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τα εν λόγω Ι/Φ σκάφη είχαν ως αφετηρία τα έναντι τουρκικά παράλια και τελικό προορισμό τις ιταλικές ακτές. Παράλληλα, εντοπίστηκαν στην εν λόγω περιοχή τέσσερις (04) επιπλέον φουσκωτές λέμβοι με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίες επίσης επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στις συνολικά εννέα (09) περιπτώσεις με Ι/Φ σκάφη και λέμβους , φέρεται ότι ξεπερνάει τα πεντακόσια ενενήντα (590) άτομα.

Σε όλα τα ανωτέρω περιστατικά, Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης, καθώς και περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ήταν παρόντα στο θαλάσσιο πεδίο εξέλιξης των περιστατικών και τα παρακολουθούσαν στενά.

Κατόπιν έγκαιρου εντοπισμού τους και χρήσης φωτεινών και ηχητικών σημάτων από τα περιπολικά σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κανένα από τα παραπάνω σκάφη και λέμβους δεν εισήλθε στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Παράλληλα, σημειώθηκε περιστατικό προσπάθειας εμβολισμού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ένα σκάφος εκ των προαναφερθέντων, το οποίο στη συνέχεια επέστρεψε στις έναντι τουρκικές ακτές. Επισημαίνεται ότι και στα εννέα (09) περιστατικά ενημερώθηκε άμεσα η τουρκική ακτοφυλακή, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή τους και να επιληφθεί, ως όφειλε, καθώς τα συγκεκριμένα σκάφη και οι λέμβοι είχαν εντοπιστεί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Οι επιβαίνοντες ενός εκ των πέντε (05) Ι/Φ, καθώς και των τεσσάρων (04) λέμβων, περισυνελέγησαν τελικά από τουρκικές ακταιωρούς, ένα Ι/Φ επιστρέφει με τη συνοδεία τουρκικής ακταιωρού στις τουρκικές ακτές, ενώ τα υπόλοιπα τρία (03) Ι/Φ επέστρεψαν αυτοδύναμα στα τουρκικά παράλια.

Το Λιμενικό Σώμα– Ελληνική Ακτοφυλακή λαμβάνει σταθερά όλα τα απαραίτητα μέτρα, με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή, για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ε.Ε., τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στην ραγδαία μείωση του αριθμού των παράνομων διελεύσεων των θαλασσίων συνόρων μας από υπηκόους Τρίτων Χωρών."

