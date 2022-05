Πιερία

Καθηγητής σε ωδείο καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικο μαθητή

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη το 2015 μετά από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου. Τα ελαφρυντικά που αναγνώρισε το Εφετείο.



Καθηγητής μουσικής σε Δημοτικό Ωδείο της Κατερίνης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και 4 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος 10χρονου μαθητή του.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε την ποινή για 3 έτη, υπό τους όρους της παρακολούθησής του από κοινωνικό επιμελητή, της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, όπως επίσης της απαγόρευσης κάθε μορφής επικοινωνίας με τον ανήλικο, αλλά και προσέγγισής του σε απόσταση 100 μέτρων.

Το Δικαστήριο, που εξέτασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισε στον 55χρονο κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά τού πρότερου σύννομου βίου και της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Το πρώτο ελαφρυντικό του είχε αναγνωριστεί ήδη από το πρωτόδικο δικαστήριο, όταν είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη το 2015 μετά από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εις βάρος του κατηγορία, αποδίδοντας- μεταξύ άλλων- την καταγγελία στην καχυποψία της μητέρας.

Μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση είχε προφυλακιστεί και είχε τεθεί σε αργία.

