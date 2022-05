Καρδίτσα

Καρδίτσα: Φωτιά σε καπναποθήκη (βίντεο)

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε, περί τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, στις καπναποθήκες Καρδίτσας, απέναντι από την Καρδιτσομάγουλα.

Τουλάχιστον μία εξ αυτών τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. Καρδίτσας, ενώ κατέφθασαν ενισχύσεις και από άλλες περιοχές του νομού. Το σημείο αποκέιστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Η φωτιά περιορίστηκε σε μία καπναποθήκη, που καταστράφηκε ολοσχερώς και είναι αυτή που βρίσκεται απέναντι από εκείνη που συνήθως φιλοξενούσε την εμποροβιοτεχνική έκθεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ελέγξει τη φωτιά και πλέον δεν κινδυνεύουν οι υπόλοιπες αποθήκες, στις οποίες έπεσε ποσότητα νερού για να προφυλαχθούν από την επέκταση.

Στην αποθήκη, που κάηκε ολοσχερώς, φυλάσσονταν τα μηχανήματα που θα δινόντουσαν ως εκθέματα για το μουσείου καπνού, όταν αυτό θα είναι έτοιμο.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Καρδίτσα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2022

Πηγή: karditsalive.net

