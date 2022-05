Κοινωνία

Συγκρατούμενη Πισπιρίγκου: έχει αδυνατίσει, δεν καθαρίζει, δεν πλένει… μόνη έγνοια της ο Μάνος

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τις συνθήκες κράτησης της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου. Γιατί λέει ότι δεν κάνει καμία δουλειά και είναι η μόνη που δεν πλένει τα ρούχα της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε την Πέμπτη η συνομιλία δημοσιογράφου με μια κρατούμενη των Φυλακών Κορυδαλλού, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνθήκες κράτησης της Ρούλας Πισπιρίγκου και όσα γίνονται μέσα στην φυλακή, ξεκαθαρίζοντας μια σειρά από πράγματα που έχουν ακουστεί.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, οι άλλες κρατούμενες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την υπόθεση και όλες πιστεύουν ότι έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση, μιας και μιλάμε για τρεις θανάτους παιδιών, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως από όσο γνωρίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει δεχθεί απειλές από μια κρατούμενη.

Η κρατούμενη διέψευσε πως υπάρχει «προσωπική φρουρά» και «αστυνομικός που ανάβει τα τσιγάρα της Πισπιρίγκου», λέγοντας πως επειδή η κατηγορούμενη ως παιδοκτόνος κρατείται σε ειδικό χώρο, υπάρχει ένα κουδούνι με το οποίο καλεί τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους όταν υπάρχει κάποια ανάγκη.

Όπως είπε, όταν είδε την Ρούλα Πισπιρίγκου, «ήταν πολύ αδυνατισμένη, ίσως επειδή στο κελί της δεν υπάρχει φουρνάκι όπως στα άλλα κελιά και δεν μπορεί να μαγειρέψει, όπως οι άλλες».

«Ακόμη και όταν καλεί τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προσπαθεί να μάθει πως είναι και τι κάνει ο Μάνος. Η μόνη έγνοια της είναι ο Μάνος. Πραγματικά μόνο ο Μάνος», σύμφωνα με την μαρτυρία.

Όπως επεσήμανε, «στο κελί δεν κάνει καμία δουλειά, δεν καθαρίζει, δεν ασχολείται γενικά με την καθαριότητα. Ενώ όλες οι κρατούμενες πλένουν τα ρούχα μόνες τους, εκείνη στέλνει τα ρούχα της έξω, στο επισκεπτήριο τα δίνει στην μάνα της και της τα επιστρέφει στο επόμενο επισκεπτήριο».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

