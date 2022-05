Ηράκλειο

Ηράκλειο: επίθεση με πέτρες σε οδηγό φορτηγού (βίντεο)

Μία από τις πέτρες έσπασε το τζάμι από την πλευρά του οδηγού!

Τα χειρότερα γλίτωσε οδηγός μεγάλου οχήματος που επιχείρησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου να διασχίσει δρόμο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο και δέχτηκε επίθεση με... πέτρες!

Σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών και όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός του οχήματος, το οποίο μετέφερε μεγάλο κάδο για την εναπόθεση μπαζων, στην προσπάθειά του να περάσει από ένα στενό δέχτηκε "βροχή" από πέτρες και αναγκάστηκε να...οπισθοχωρήσει.

Μάλιστα, όπως διακρίνεται στο βίντεο, μια από τις πέτρες έσπασε το τζάμι από την πλευρά του οδηγού!

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ δεν ενημερώθηκε σχετικά η αστυνομία.

πηγή: Cretalive.gr

