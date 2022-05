Θεσσαλονίκη

Καταγγελία για βιασμό - Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο

Τι υποστηρίζει η γυναίκα στην καταγγελία που έκανε.

Δικογραφία για το αδίκημα του βιασμού σχηματίστηκε σε βάρος 27χρονου που συνελήφθη χθες έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε καταγγελία 31χρονης αλλοδαπής σύμφωνα με την οποία ο συλληφθείς διέπραξε το αδίκημα πρωινές ώρες της 27-05-2022 στην οικία της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

