Κοζάνη

Κοζάνη: Επίθεση με μαχαίρι σε 35χρονο

Σκηνές τρόμου στην Κοζάνη. Ένας άνδρας περίπου 25 ετών έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν 35χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο δράστης.

Συγκεκριμένα, τον πανικό σκόρπισε γύρω στις τις 8 το βράδυ της Τρίτης (31.05.2022) στην Κοζάνη ένας νεαρός περίπου 25 ετών. Ξαφνικά επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα στο χέρι, ενώ ο δράστης συνελήφθη μερικά μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές ανάμεσα στους δύο άνδρες.

πηγή: Kozanimedia.gr

