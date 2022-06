Ημαθία

Βέροια: Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι και σκοτώθηκε (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι.



Ένας 76χρονος από την Αγία Μαρίνα Βέροιας έχασε την ζωή του το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουνίου 2022, όταν έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το όχημά του, παραπλεύρως του δρόμου Ζερβοχωρίου - Ν. Νικομήδειας.

Το όχημα το άτυχου 76χρονου αναποδογύρισε στην τάφρο, ενώ η σορός του βρέθηκε περίπου 2 με 3 χλμ μακριά από το όχημα, μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μαρτυρία ότι ο οδηγός κατάφερε να βγει από το βυθισμένο όχημα, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ΕΚΑΒ, ενώ την σορό εντόπισαν μετά από έρευνα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βέροιας.

Σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται προανάκριση.

