Λασιθίου

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια σε μαθητές του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συντετριμμένος ο πατέρας παιδιών που κατήγγειλαν τον προπονητή τους. Τι απαντά ο ίδιος για τις κατηγορίες. Πώς έγινε η αποκάλυψη.



Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου μετά τις αποκαλύψεις ότι 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών προέβαινε σε ασελγείς πράξεις εναντίον των μαθητών του, κάποιοι εκ των οποίων είναι και ανήλικοι.

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη και εν γένει το πανελλήνιο.

«Έπεσε σαν βόμβα στο κεφάλι μας»

Συντετριμμένος δηλώνει στο ο πατέρας των τεσσάρων παιδιών από τα οκτώ συνολικά που κατήγγειλαν τον 46χρονο προπονητή. «Σοκαρίστηκα, μου έπεσε σαν βόμβα στο κεφάλι αυτό που συνέβη και ακόμα σήμερα αδυνατώ να το πιστέψω. Κι εγώ και η μητέρα των παιδιών είμαστε τρομερά εκνευρισμένοι και στεναχωρημένοι. Δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθηματα μου αυτή τη στιγμή», ανέφερε στο cretapost o πατέρας με την έκδηλη συναισθηματική φόρτιση να αποτυπώνεται στη φωνή του.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Η εν λόγω οικογένεια έχει τέσσερα παιδιά ηλικίας 20, 15 ετών (δίδυμα) και 13 ετών όλα αγόρια και όλα ήταν μαθητές στη σχολή πολεμικών τεχνών που διατηρεί ο 46χρονος ενώ συμμετείχαν και σε αγώνες του αθλήματος.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ασφαλείς πηγές ο πατέρας φέρεται να ήταν αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όταν τελικά οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και όλα βαίνουν καλώς στην υγεία του πατέρα τότε ο μικρότερος γιος του φέρεται να εκμυστηρεύθηκε στον πατέρα του όλα όσα βίωναν εκείνος και τα μεγαλύτερα αδέρφια του στη σχολή πολεμικών τεχνών.

Ποινική δίωξη στον προπονητή

Εν τω μεταξύ, κακουργηματικές διώξεις άσκησε ο Εισαγγελέας Λασιθίου στον 46χρονο προπονητή πολεμικών τεχνών για ασέλγεια σε μαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προπονητή ο Εισαγγελέας του άσκησε ποινικές διώξεις για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και πλέον αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Οι καταγγελίες των 8 μαθητών

Όπως έγινε γνωστό, οκτώ μαθητές, εκ των οποίων επτά αγόρια και ένα κορίτσι, πήγαν σε αστυνομικό τμήμα του Λασιθίου και κατήγγειλαν πως ο 46χρονος προπονητής του εκτός του ότι τους συμπεριφερόταν προσβλητικά και υποτιμητικά, τους έβαζε να του κάνουν μασάζ ενώ αυτός έβλεπε πορνό στο κινητό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία και των 8 παιδιών ο ίδιος την ώρα που του έκαναν το μασάζ και παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό ήταν μόνο με το εσώρουχό του.

Μάλιστα, αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά αλλά συνέβαινε πολύ συχνά από το 2014 έως και το 2021.

Παράλληλα, το κορίτσι που είναι αυτή τη στιγμή 20 χρονών κατήγγειλε πως το 2017 (όταν δηλαδή ήταν 15 χρόνων) ο 46χρονος προπονητής την ξεμονάχιασε και την θώπευσε.

Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Ο 46χρονος ενώπιον των αστυνομικών και δικαστικών αρχών αρνήθηκε όλες αυτές τις κατηγορίες λέγοντας πως ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε με τέτοιο τρόπο στους μαθητές του.

Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί πως όλα αυτά είναι κατασκευασμένα για να σπιλώσουν την εικόνα του.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2022: Με Μαθηματικά συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Ευλογιά των πιθήκων - Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν είναι πιθανή εστία νέας πανδημίας

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου για το πλατινένιο Ιωβήλαιο (εικόνες)