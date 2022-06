Κοινωνία

Καταγγελία για προπονητή πολεμικών τεχνών: Έβαζε παιδιά να του κάνουν μασάζ ενώ έβλεπε πορνό

Συνελήφθη ο προπονητής. Τι κατήγγειλαν μαθητές του στο αστυνομικό τμήμα. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.



Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης εξαιτίας της σύλληψης ενός από τους πιο γνωστούς προπονητές πολεμικών τεχνών καθώς κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά σε ανήλικους μαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οκτώ μαθητές, εκ των οποίων επτά αγόρια και ένα κορίτσι, πήγαν σε αστυνομικό τμήμα του Λασιθίου και κατήγγειλαν πως ο 46χρονος προπονητής του εκτός του ότι τους συμπεριφερόταν προσβλητικά και υποτιμητικά, τους έβαζε να του κάνουν μασάζ ενώ αυτός έβλεπε πορνό στο κινητό του.

Όπως κατήγγειλαν και τα 8 παιδιά ο ίδιος την ώρα που του έκαναν το μασάζ και παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό ήταν μόνο με το εσώρουχό του.

Μάλιστα, αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά αλλά συνέβαινε πολύ συχνά από το 2014 έως και το 2021.

Παράλληλα, το κορίτσι που είναι αυτή τη στιγμή 20 χρονών κατήγγειλε πως το 2017 (όταν δηλαδή ήταν17 χρόνων) ο 46χρονος προπονητής την ξεμονάχιασε και την θώπευσε.

Οι αστυνομικοί μετά τις καταγγελίες προχώρησαν χθες σε έρευνα στο σπίτι του και βρήκαν ένα όπλο με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν για παραβάσεις περί Όπλων.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα ο οποίος αναμένεται να του ασκήσει ποινικές διώξεις.

Πηγή: cretapost.gr

