Άρτα: Νεκρός σε φωτιά σε σοφίτα

Πυροσβέστης αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε κάτοικος σπιτιού στο Νεοχώρι Άρτας, όπου σοφίτα τριώροφης κατοικίας έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Χωρίς τις αισθήσεις του #εντοπίστηκε και #ανασύρθηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στη Δ.Κ. Νεοχωρίου, του δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας.

????????Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2022

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου ήταν δύσκολο να μπουν οι πυροσβέστες στο σπίτι.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστών να εισέλθουν, ο αξιωματικός υπηρεσίας αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.