Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού που έπεσε θύμα κλοπής

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο αστυνομικός, μετά την επίθεση που δέχθηκε, ενώ έκανε βόλτα.

Θύμα κλοπής με άγρια βιαιότητα έπεσε αστυνομικός, το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των ΤΕΙ, όταν δύο άνδρες επιτέθηκαν στον, εκτός υπηρεσίας, αστυνομικό, ο οποίος έκανε βόλτα με την παρέα του στον Άγιο Αιμιλιανό.

Στην προσπάθειά τους να τον ληστέψουν τον χτύπησαν με βαρύ μεταλλικό αντικείμενο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να πέσει αιμόφυρτος στον δρόμο και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της Αστυνομίας, η οποία κλήθηκε από τον ίδιο τον αστυνομικό ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες εντοπίστηκαν.

