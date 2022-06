Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν όπλα από το λιμάνι (εικόνες)

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από στελέχη της ομάδας Κ9/ Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.)

Στη σύλληψη 3 αλλοδαπών, ηλικίας 33, 45 και 27 ετών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της ομάδας Κ9/ Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) για παράβαση του Ν. 2168/93 «περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, σε διενεργηθέντα έλεγχο στην πύλη εισόδου του λιμένα Εξωτερικού Ηγουμενίτσας σε Ι.Χ.Ε. όχημα, διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος ως οδηγός και ο 45χρονος και ο 27χρονος ως συνεπιβάτες, κατείχαν και μετέφεραν από κοινού, επιμελώς κρυμμένα πίσω από την οθόνη του συστήματος πλοήγησης του ταμπλό του οχήματος, δύο πυροβόλα όπλα, έναν γεμιστήρα 137 φυσίγγια διαμετρήματος 38 special και 27 φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm, για τα οποία δεν ήταν εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες άδειες.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν τα όπλα και τα φυσίγγια καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα.

