Λαμία: Λυκόσκυλο επιτέθηκε και τραυμάτισε άντρα

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας άντρας από λυκόσκυλο – φύλακα που ξέφυγε από το σημείο που βρισκόταν στη Λαμία.

Ο άτυχος άνδρας πάλεψε με το λυκόσκυλο και απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο κατέληξε στα Επείγοντα του νοσοκομείου στη Λαμία, με αρκετά τραύματα, από τις δαγκωματιές του σκύλου. Η επίθεση έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη βόρεια πλευρά της πόλης, όταν το θύμα πήγε στο κτήμα του για να κάνει κάποιες εργασίες.

Την ώρα που ξεφόρτωνε κάποια πράγματα από το αυτοκίνητό του, ένα λυκόσκυλο το οποίο είναι «φύλακας» σε διπλανό κτήμα, άγνωστο πως βρέθηκε μέσα στο δικό του κτήμα και του όρμηξε. Αρχικά τον δάγκωσε στον αριστερό γλουτό και στη συνέχεια τον έριξε κάτω προσπαθώντας να τον δαγκώσει στο λαιμό και στο κεφάλι.

Όπως είπε στο lamiareport.gr, ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση, πάλεψε μαζί του για να αποφύγει τα χειρότερα. Ο σκύλος του κατάφερε τελικά δαγκωματιές στο αριστερό πόδι και στο αριστερό χέρι, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και στο δικό του σκυλί, πριν το θύμα με τη βοήθεια ενός ακόμη γείτονα καταφέρουν να το απομακρύνουν.

Η επίθεση έχει καταγραφεί από την αστυνομία, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

