Κακοκαιρία “Genesis”: Καραμπόλα στα Τρίκαλα (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου στα Τρίκαλα.

Καραμπόλα με τρία οχήματα σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με το τροχαίο να αποδίδεται στην ολισθηρότητα του δρόμου, μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας Genesis.

Η σφοδρή σύγκρουση των τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον περιφερειακό στα Τρίκαλα, στο ύψος της κλινικής Στοφόρου.

Τα οχήματα ντελαπάρισαν μετά τη σφοδρή καραμπόλα, η οποία αποδίδεται και στο ολισθηρό οδόστρωμα λόγω της βροχής που είχε προηγηθεί.

Ευτυχώς ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί και όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα οχήματα.

