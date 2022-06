Ηράκλειο

Μάλια - καταγγελία για βιασμό: Ποινική δίωξη στον πατέρα της 34χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την πρώτη - μη επίσημη - ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε η 34χρονη, φέρεται όντως να φέρει σημάδια βιασμού.



Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, μετά την καταγγελία μιας 34χρονης Βρετανίδας ότι έπεσε θύμα βιασμού στα Μάλια. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι για την σεξουαλική κακοποίηση της νεαρής κοπέλας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον 70χρονο πατέρα της.

Η 34χρονη τουρίστρια από την Βρετανία φέρεται να πήγε το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουνίου στο ΑΤ Χερσονήσου προκειμένου να καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στα Μάλια, όσο ήταν μεθυσμένη. Χωρίς όμως να μπορεί να υποδείξει τον δράστη λόγω μέθης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα ανέφερε στους αστυνομικός ότι θυμάται μόνο ότι ο άνδρας που τη βίασε, φορούσε άσπρα ρούχα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και λίγο αργότερα συνελήφθη ο 70χρονος πατέρα της, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, και η 34χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι αποκλείεται το άτομο που τη βίασε, να ήταν ο ίδιος της ο πατέρας.

Στα χέρια των Αρχών, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υπάρχει όμως υλικό από κάμερες ασφαλείας που φαίνεται ο 70χρονος, ο οποίος φορούσε άσπρα ρούχα, να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της κόρης του, η οποία φαίνεται να αντιδρά ενοχλημένη. Στο λόγω υλικό γίνεται αντιληπτό ότι τόσο η καταγγέλλουσα, όσο και ο πατέρας της φέρονται να είναι εμφανώς μεθυσμένοι, ενώ διασκέδαζαν σε μπαρ στα Μάλια.

Κατόπιν, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί και -σύμφωνα με πληροφορίες – έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν ότι ο 70χρονος αποφεύγει να πει το παραμικρό στους αστυνομικούς, πέρα από το ότι δεν είναι αυτός το άτομο που βίασε την κόρη του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε δικηγόρο, ωστόσο, όπως προβλέπεται από το νόμο, αναμένεται να του διοριστεί αυτεπάγγελτα συνήγορος υπεράσπισης από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι κατά την πρώτη - μη επίσημη- ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε η 34χρονη, φέρεται όντως να φέρει σημάδια βιασμού.

πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριακή της Πεντηκοστής: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν (βίντεο)

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)