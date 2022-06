Σέρρες

Σέρρες: Στο νοσοκομείο ο ορειβάτης που τραυματίστηκε στον Λαϊλιά

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του άνδρα που είχε πάει για ορειβασία και τραυματίστηκε.

(εικόνα αρχείου)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε ύστερα από πτώση στο Λαϊλιά Σερρών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο καταφύγιο της περιοχής κι από εκεί παραλήφθηκε από σταθμό του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατά πληροφορίες, φέρει τραύμα στο πόδι.

Τον άνδρα συνόδευε φίλος του που ειδοποίησε τις Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 2ης ΕΜΑΚ, ενώ το έργο τους συνέδραμαν εθελοντές.

