Χαλκιδική

Τροχαίο - Χαλκιδική: Θρήνος για τον 18χρονο που σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπαρακτικό το «αντίο» της ποδοσφαιρικής ομάδας όπου αγωνιζόταν ο αδικοχαμένος 18χρονος.



Θρήνος στην Χαλκιδική για τον πρόωρο χαμό του 18χρονου νεαρού που έχασε την ζωή του το πρωί της Κυριακής σε τροχαίο

Στις 07:20 το πρωί της Κυριακής, η μηχανή, στην οποία επέβαινε ο 18χρονος, εξετράπη της πορείας της στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και ανετράπη σε παρακείμενο χώρο εκτός του δρόμου.

Η πυροσβεστική της Αρναίας ανέσυρε νεκρό τον 18χρονο, ενώ ο συνομήλικος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σπαρακτικό είναι το «αντίο» του ποδοσφαιρικού συλλόγου “Άκανθος Ιερισσού”, εκεί όπου αγωνιζόταν επί 16 χρόνια ο αδικοχαμένος νεαρός.

Αναλυτικά, η ομάδα έγραψε στην ανάρτησή της:

«Ημέρα οδύνης για την ομάδα μας.

Σήμερα η οικογένεια της Ακάνθου Ιερισσού πενθεί τον αδόκητο θάνατο ενός δικού της παιδιού, ενός παιδιού που μεγάλωσε μαζί μας από τα έξι του χρόνια και που σήμερα, μόλις στα δεκαοκτώ του χρόνια, κόπηκε το νήμα της ζωή του τόσο άδικα.

Η αγωνιστικότητα του, το πάθος του και η ευγένεια της ψυχής του θα μείνουν πάντα χαραγμένα στην καρδιά μας.

Καλό παράδεισο Εμίλιο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Μ.Γ.Σ Ακανθός Ιερισσού»

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Τουρκικός τύπος: Έχουμε την κυριαρχία σε Ρόδο, Σάμο, Χίο και άλλα 6 νησιά

Κακοκαιρία “Genesis”: 27000 κεραυνοί – Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Λονδίνο: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από αστυνομικούς (βίντεο)