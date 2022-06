Χανιά

Χανιά: Καταδικάστηκε εργολάβος για τον ξυλοδαρμό 23χρονου εργάτη

Ένοχος ο εργολάβος για τον ξυλοδαρμό αλλοδαπού εργάτη, όταν ο τελευταίος ζήτησε την καταβολή των δεδουλευμένων του.



Ποινή φυλάκισης 25 μηνών, με τριετή αναστολή και με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επέβαλε το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων σε 47χρονο εργολάβο από την Κίσσαμο Χανίων που κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό 23χρονου αλλοδαπού εργάτη, όταν ο τελευταίος ζήτησε την καταβολή των δεδουλευμένων του.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Όπως αποφάσισε το δικαστήριο η αναστολή της ποινής του εργολάβου ισχύει υπό τον όρο να καταβάλλει τα 270 ευρώ που χρωστούσε στον εργαζόμενο μέχρι την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι και να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων, τον αλλοδαπό εργάτη.

