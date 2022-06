Χανιά

Χανιά: Την απείλησαν με μαχαίρι και την λήστεψαν

Τρόμος για την γυναίκα όπου άγνωστοι με την απειλή μαχαιριού την λήστεψαν στην μέση του δρόμου.



Εφιαλτικές στιγμές έζησε χθες μία γυναίκα που της επιτέθηκαν και την λήστεψαν στη μέση του δρόμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δρόμο κοντά στα Δικαστήρια Χανίων όταν δύο άγνωστοι άνδρες πλησίασαν μία γυναίκα που περπατούσε και την απείλησαν με μαχαίρι με σκοπό να την ληστέψουν.

Μάλιστα, οι δράστες πήραν ότι χρυσαφικά φορούσε η γυναίκα αλλά και τα χρήματα που κρατούσε ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό διερευνά η αστυνομία η οποία αναζητά τους δράστες.

Πηγή: cretapost.gr

