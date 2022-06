Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίαζε την ανήλικη θετή κόρη του επί δυο χρόνια

Ο 48χρονος κρίηκε ένοχος από το δικαστήριο. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.



Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 48χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε πέρσι τον Μάιο από τη θετή του κόρη ότι τη βίαζε επί δύο χρόνια κι όσο αυτή ήταν ανήλικη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου και βιασμό (κατ' εξακολούθηση), χωρίς να τού αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Μετά την καταδίκη του, επέστρεψε στις φυλακές.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις, τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι η καταγγελία έγινε για λόγους «εκδίκησης». Αναφορικά με μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που φέρεται να της έστελνε μέσω κινητού τηλεφώνου, είπε ότι η κοπέλα πήρε τη συσκευή του και τα συνέτασσε η ίδια, στέλνοντάς τα στο δικό της κινητό, προκειμένου να τον ενοχοποιήσει.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, όταν η 19χρονη (σήμερα) καταγγέλλουσα απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Όπως περιέγραψε, ο 48χρονος πατριός της, τουλάχιστον από το 2019, ενεργούσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, κάτι που αποπειράθηκε να πράξει εκ νέου ανήμερα του Πάσχα του 2021, οπότε και αποφάσισε να τον καταγγείλει.

Η μητέρα, κατά την παθούσα, δεν γνώριζε το παραμικρό για τον εφιάλτη που περνούσε.

