Φθιώτιδα

Κακοποίηση ζώου - Στυλίδα: βασάνισαν και σκότωσαν σκύλο (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό θάνατο βρήκε το άτυχο ζώο. Αναζητούνται πληροφορίες για τον σκύλο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον δράστη.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την άγρια δολοφονία ενός τσοπανόσκυλου σε αγροτική περιοχή του Δήμου Στυλίδας.

Το άτυχο τετράποδο εντοπίστηκε από περιπατητή σε αγροτικό δρόμο στο ύψος του Υποσταθμού της ΔΕΗ μετά τη γέφυρα της Αγίας Μαρίνας.

Ήταν δεμένο στο λαιμό αλλά και στα πίσω πόδια και από τα ίχνη γύρω του φαίνεται ότι βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Το άτυχο σκυλί είχε σκάψει γύρω του προσπαθώντας να ανεβεί στο δρόμο και να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Δεν αποκλείεται να ήταν δεμένα και τα μπροστινά του πόδια και να κατάφερε να απαλλαγεί από τον σπάγκο.

Ο δολοφόνος του, αφού του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς το πέταξε στο σημείο που δεν προσεγγίζεται συχνά από ανθρώπους, για να ολοκληρωθεί το έγκλημά του .

Όποιος αναγνωρίζει το συγκεκριμένο σκυλί ή έχει δει κάτι σχετικά με την κακοποίηση και τελικά τη δολοφονία του, ας επικοινωνήσει με κάποιον αρμόδιο μήπως και βρεθεί το "ανθρωποειδές" που προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μονή Αγάθωνος - Άγιος Βησσαρίων: έγινε η αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Τροχαίο - Πάτρα: 17χρονος πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε δυστύχημα