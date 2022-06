Μαγνησία

Βόλος - Κακοποίηση ζώου: Βασανιστικός θάνατος για σκύλο στο σπιτάκι του

Το άψυχο σώμα του άτυχου ζώου παρέμενε δεμένο με αλυσίδα. Αμεση παρέμβαση από την Εισαγγελία Βόλου.

Υπόθεση φρίκης με κακοποίηση δεσποζόμενου σκύλου με αποτέλεσμα τον θάνατό του απασχολεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες τη Δικαιοσύνη. Η Εισαγγελία Βόλου χειρίζεται υπόθεση, που αφορά σε κυνηγόσκυλο, που απεβίωσε εξαιτίας των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, που επιφύλασσε ο ιδιοκτήτης του σκύλου στο άτυχο το ζωντανό.

Το τετράποδο βρέθηκε νεκρό στο χωράφι του ιδιοκτήτη του, που βρίσκεται σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη. Ηταν νεκρό μέσα στο σπιτάκι του επί δέκα ολόκληρες μέρες, ωστόσο παρέμενε δεμένο!

Η εικόνα του νεκρού σκύλου στο μικρό σπιτάκι του που ίσα ίσα τον χωρούσε, χωρίς νερό ή τροφή, με το κεφάλι του ίσα να βγαίνει έξω από αυτό και να μην καλύπτεται από σπιθαμή σκιερού χώρου, ήταν τόσο θλιβερή για τον αργό, βασανιστικό και άδικο θάνατο που είχε, που αντέδρασαν ακόμη και οι συγγενείς του ιδιοκτήτη του ζώου, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η σορός του σκύλου, ενός χαριτωμένου κυνηγόσκυλου, μέχρι πρότινος φύλακα του χωραφιού, ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης, όμως το άψυχο σώμα του παρέμενε εκεί αλυσοδεμένο επί σχεδόν δέκα ολόκληρες μέρες σε έναν χώρο που ήταν γεμάτος με ακαθαρσίες. Συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του ζώου ηλικίας περίπου 60 ετών δεν άντεξε το λυπηρό θέαμα και απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση.

Πρόκειται για μία από τις σπάνιες, αν όχι μοναδική, περιπτώσεις, που υποθέσεις κακοποίησης και θανάτωσης ζώου απασχολούν την Εισαγγελία Βόλου μετά από καταγγελία μάρτυρα και μάλιστα συγγενικού προσώπου του παραβάτη της νομοθεσίας για τα δεσποζόμενα ζώα. Συνήθως τέτοια περιστατικά καταγγέλλονται από φιλόζωους και οι αστυνομικές αρχές αναζητούν μάρτυρες για να φθάσουν στους δράστες πράξεων φρίκης με τις έρευνες να μένουν τελικά ανοιχτές ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων.

Η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη άμεσα για το τραγικό περιστατικό, ζητώντας λήψη καταθέσεων και η δικογραφία της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην ανάκριση. Η θανάτωση ζώου συνιστά αδίκημα που τιμωρείται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την κακοποίηση και τη θανάτωση ζώων προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη, καθώς και χρηματική ποινή πολλών χιλιάδων ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.

Ο καταγγέλλων επισήμαινε ότι ο δράστης είχε κακοποιητική συμπεριφορά σε ζώα ξανά στο παρελθόν.

Επισημαίνεται ότι με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και η εγκατάλειψη, εισαγωγή, εμπορία, αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων και συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις, κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση και ευθανασία.

