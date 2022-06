Πρέβεζα

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)

Ακόμα και ο ίδιος που το αλίευσε δεν πίστευε στα μάτια του. Πόσο ζύγιζε.

Ένα γιγαντιαίο μπαρμπούνι έπιασε στα δίχτυα του ένας ψαράς στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου στην Πρέβεζα.

Το συγκεκριμένο είδος μπαρμπουνιού φτάνει τα 40 εκατοστά σε μήκος και το βάρος του σπάνια ξεπερνάει το 1 κιλό. To μπαρμπούνι-γίγας που αλιεύτηκε στην Πρέβεζα ζύγιζε 1 κιλό και 850 γραμμάρια, ενώ το μήκος του ήταν 42 εκατοστά.

Σύμφωνα με τους ψαράδες της περιοχής τέτοιου μεγέθους ψάρι είναι πολύ σπάνιο να εντοπιστεί ενώ αν αντιστοιχούσε σε “ανθρώπινη” ηλικία θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο των 100 ετών.

Δείτε το γιγαντιαίο μπαρμπούνι που αλιεύτηκε στην Πρέβεζα

Πηγή: Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας

