Πάτρα: Επεισόδια αντιεξουσιαστών με την Αστυνομία (βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της πόλης





Σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε αντιεξουσιαστές και την αστυνομία μετατράπηκε το κέντρο της πόλης στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγο μετά τις 12 το βράδυ, ομάδα αντιεξουσιαστών που είχε συγκεντρωθεί σε μέρος της πλατείας στην Πάτρα, επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας βροχή από μπουκάλια και πέτρες και δημιουργώντας “εμπόλεμο” κλίμα.

Οι αστυνομικοί τους απώθησαν, ενώ έγινε χρήση χειροβομβίδας κρότου – λάμψης.Τα επεισόδια των αντιεξουσιαστών συνεχίστηκαν, με τους ίδιους να οπισθοχωρούν μέχρι το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημειώνεται ότι είναι η πολλοστή φορά που απευθύνουν κάλεσμα για πάρτι στην πλατεία Όλγας, βράδυ Παρασκευής, με τους κατοίκους της περιοχής ανάστατοι να καταγγέλλουν ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους, αφού το πάρτι κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη μουσική στη διαπασών και νεαρούς να καταναλώνουν άφθονες ποσότητες αλκοόλ.





