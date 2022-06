Ηράκλειο

Κρήτη: Τοκογλύφοι εκβίαζαν, ζούσαν σε βίλες και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υποστηρίζουν ότι η ογκώδης δικογραφία είναι «δεμένη»

(εικόνα αρχείου)

Ένας 46χρονος Ηρακλειώτης, γνωστός με παρατσούκλι που παραπέμπει σε πόλη της Πελοποννήσου, και δύο 30χρονοι Αλβανοί, αποτελούσαν - σύμφωνα με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης- τον «σκληρό πυρήνα» εγκληματικής οργάνωσης στην οποία αποδίδεται ότι είχε εγκλωβίσει στα δίχτυα της τοκογλυφίας κόσμο και κοσμάκη.

Σοβαρή τοκογλυφική δράση φέρεται να είχαν αναπτύξει (ο καθείς για την …τσέπη του) δύο ακόμα συλληφθέντες, ένας 45χρονος Ηρακλειώτης και ένας 24χρονος που διατηρεί καφετέρια στα ανατολικά προάστια.

Στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υποστηρίζουν, κατά πληροφορίες, ότι η ογκώδης δικογραφία είναι «δεμένη» και περιλαμβάνει καταθέσεις παθόντων, οι οποίοι πείστηκαν να μιλήσουν για όσα βίωσαν στα «νύχια των αρπακτικών» με τις πόρσε, τις τζάγκουαρ, τις επαύλεις, τα πανάκριβα ρούχα και τις επιχειρήσεις διότι πολύ απλά όσο υπάρχουν άτομα σε κατάσταση οικονομικής ανάγκης, τα οποία δεν μπορούν να καταφύγουν για δανεισμό στο τραπεζικό σύστημα, οι τοκογλύφοι ...πίνουν αίμα!

«Κάθε κατάθεση είναι και μία πονεμένη ιστορία», σχολίασε χαρακτηριστικά έγκυρη αστυνομική πηγή. Υποστηρίζεται ότι όσοι αναγκάστηκαν για τους δικούς τους λόγους να δανειστούν από εκείνους, μετάνιωσαν την ώρα και την στιγμή καθώς ο δανεισμός γινόταν με όρους μαφίας, σε ένα άκρως εξοντωτικό πλαίσιο.

Η κάθε περίπτωση ήταν διαφορετική, ωστόσο σε γενικές γραμμές για ένα δανεισμό ποσού της τάξεως των 5.000 ευρώ, ο τόκος μπορεί να ανερχόταν έως και τα 2.000 ευρώ μηνιαίως. Αν τώρα υπήρχαν καθυστερήσεις στην καταβολή του τόκου, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Έμπαινε διπλός και τριπλός τόκος, ακόμα και ανά ημέρα.

Ένα ποσό των 5.000 ευρώ μπορούσε εν ριπή οφθαλμού να εκτοξευτεί στις 50.000 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν άνθρωποι που έπεσαν στην ανάγκη τους για λόγους υγείας επειδή έπρεπε να κάνουν κάποια επέμβαση οι ίδιοι ή τα παιδιά τους και δανείστηκαν με τοκογλυφικούς όρους, «υπογράφοντας» την καταδίκη τους. Υπάρχουν, όπως υποστηρίζεται, άνθρωποι που εξαιτίας της πανδημίας, για να μην βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους (εταιρείες, μαγαζιά, φαρμακεία κλπ) επίσης υποχρεώθηκαν να δανειστούν από συλληφθέντες, για να σώσουν την κατάσταση, και τώρα πνίγονται από τη θηλιά των τοκογλυφικών τόκων και των απειλών.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ήταν τόσο ασφυκτική η πίεση που ασκούσαν που κάποιοι είχαν μπει στη διαδικασία να ξεπουλήσουν ακίνητα ιδιοκτησίας τους για να ξεπληρώσουν τους «δανειστές» τους.

Ο 46χρονος είναι ένα πρόσωπο που στο Ηράκλειο το ξέρουν και οι …πέτρες, τόσο από διάφορες ποινικές υποθέσεις όσο και από την παρουσία του στη νύχτα αλλά και σε χώρους γυμναστηρίων. Και οι δύο 30άρηδες Αλβανοί όμως δεν είναι «πρωτάρηδες» στις Αρχές. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αλλά και απορίας άξιο το πώς αυτοί οι τύποι, ουσιαστικά από το πουθενά, κατάφεραν να αναπτύξουν και να «γιγαντώσουν» μία τέτοια σκληρή τοκογλυφική δράση, όπως τους αποδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ, σε ένα Ηράκλειο που «παραμιλούσε» από τον τρόπο που κινούσαν τα νήματα μέχρι το life style που ακολουθούσαν τα τελευταία χρόνια. Με ... Θεό το χρήμα, καταγγέλλονται ότι έτρωγαν …σάρκες και έβγαζαν λεφτά να φάνε και οι κότες από τους δυσβάσταχτους τόκους.

Την έρευνα του Οργανωμένου συνδράμει το ΣΔΟΕ με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο ανοίγματος λογαριασμών και «ξεσκονίσματος» οικονομικών στοιχείων.

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ σχολίασε ότι στη δικογραφία υπάρχουν σοβαρές καταθέσεις παθόντων που εμπιστεύτηκαν τα στελέχη του Οργανωμένου και δέχτηκαν να μιλήσουν. Εκεί, όμως, έξω, υπάρχουν και άλλοι (ξέρουν ήδη κάποιους από αυτούς) που εξακολουθούν να σιωπούν υπό καθεστώς φόβου. «Τώρα είναι η ευκαιρία να μιλήσουν. Γίνεται πραγματικά μία πολύ σοβαρή προσπάθεια για να «καθαρίσει» το τοπίο. Είναι στο χέρι τους. Εμείς το δικό μας χέρι το απλώνουμε με σθένος για να τους τραβήξουμε στο φως..» προέτρεψε με νόημα.

Σήμερα οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση σε συναυλία

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)