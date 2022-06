Χανιά

Κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Κακουργηματικές διώξεις στους “8”

Ποιες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στους 8 συλληφθέντες. Πότε απολογούνται



Το κατώφλι του γραφείου του εισαγγελέα πέρασαν το απόγευμα του Σαββάτου οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ' επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς.

Πρόκειται για τέσσερις Έλληνες και τέσσερις Αλβανούς.

Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε την δικογραφία, τους άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής ομάδας, για κατ' επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς, για παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητα (ξέπλυμα), ενώ τους άσκησε διώξεις και για παραβάσεις του κώδικα anti-dopping και του νόμου περί όπλων.

Οι οκτώ συλληφθέντες στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή όπου ζήτησαν και έλαβαν 48ωρη προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη.

Όλα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια περίπου, όταν πρωτοσχηματίστηκε η πρώτη ομάδα, η οποία ερχόταν σε επαφή με επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που είχαν οικονομικά προβλήματα και τους δάνειζε ποσά με πολύ μεγάλο τόκο με χρήση γραμματίων.

Η αποπληρωμή γινόταν συνήθως με μετρητά ή «σπάσιμο» επιταγών, ωστόσο στην περίπτωση που οι δανειζόμενοι δεν μπορούσαν να ξεχρεώσουν, τότε με εκβιαστικό τρόπο και σοβαρές απειλές αναγκάζονταν να τους αποπληρώσουν.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που η αποπληρωμή γινόταν με ενεχυρίαση πολυτελών αυτοκινήτων και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Λίγο καιρό μετά τον σχηματισμό της πρώτης εγκληματικής ομάδος, μέλη της σχημάτισαν νέες ομάδες με διαφορετικά άτομα (ανάμεσά τους οι υπόλοιποι συλληφθέντες).

Σκοπός των νέων ομάδων που σχηματίστηκαν ήταν σχεδόν ίδιος, δηλαδή τοκογλυφία και εκβιασμοί.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretapost, οι ομάδες αυτές συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις ατόμων που δανείστηκαν από την πρώτη ομάδα, αλλά δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το ποσό.

Τότε, η πρώτη ομάδα συνιστούσε δανεισμό από την δεύτερη ομάδα για να ξεχρεώσει.

Με αυτόν τον τρόπο το χρήμα ανακυκλωνόταν στις εγκληματικές αυτές υπο-ομάδες με τα θύματα όμως να βρίσκονται συνεχώς σε έναν φαύλο κύκλο.

Με πολύ προσεγμένες κινήσεις τα μέλη των εγκληματικών ομάδων είχαν προνοήσει και για το πώς θα «ξεπλένουν» τα χρήματα που αποκτούν παρανόμως, τα οποία ήταν πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, είχαν προχωρήσει σε σύσταση εταιριών όπως rent a car, εισαγωγή εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες, ενώ είχαν κάνει και εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων.

Παράλληλα, είχαν προχωρήσει και σε ανέγερση πολυτελών κατοικιών και εξαργύρωση κουπονιών ΟΠΑΠ.

Η εγκληματική ομάδα φαίνεται πως έχει κάποιο ρόλο στην περίεργη εξαφάνιση του 41χρονου Κρητικού που είχε απασχολήσει τις αρχές τέλη του περασμένου μήνα.

Πρόκειται για έναν 41χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου με τους γονείς του να ενημερώνουν τις αρχές.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρκαρισμένο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ ο ίδιος για αρκετές ημέρες δεν είχε δώσει ζωή.

Μάλιστα, υπήρξε η πληροφορία ότι ταξίδεψε εκτός Κρήτης καθώς βρέθηκε στο όνομά του ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

Αυτή η υπόθεση συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματίσει η αστυνομία και έχει πλέον στα χέρια του ο εισαγγελέας Ηρακλείου.

Επιχειρηματίες, έμποροι και απλοί πολίτες από το Ηράκλειο είναι ανάμεσα στα θύματα της εγκληματικής ομάδος.

Η, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα έχει δείξει πως τουλάχιστον 30 είναι οι υποθέσεις που «καίνε» τα μέλη της ομάδος.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί κατά πολύ καθώς εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις ενώ ερευνάται και η δράση της εγκληματικής ομάδος εκτός Ηρακλείου.

