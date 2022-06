Χαλκιδική

Χαλκιδική: εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 53χρονου άνδρα από τη Θεσσαλονίκη.

Το χειρότερο τέλος είχε η αναζήτηση του 53χρονου άνδρα από τη Θεσσαλονίκη, με τη σορό του να εντοπίζεται στη Χαλκιδική.

Πιο συγκεκριμένα, η σορός του άτυχου άνδρα απο το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στη θάλασσα στη Σιθωνία. Η εξεφάνιση του άνδρα είχε δηλωθεί το Σάββατο και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 21:00, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε τη σορό του μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή της Ακτής Ζωγράφου στη Σιθωνία, στη Χαλκιδική.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του διενεργεί το Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Ανθρωποκτονιών: η μητέρα της καταθέτει για Ίριδα και Μαλενα

Αίγιο: Ξήλωσαν ράμπα για ΑΜΕΑ και… έβαλαν ξαπλώστρες! (βίντεο)

Δολοφονία στον Γέρακα: το λευκό βαν, οι καταγγελίες και το “βαρύ παρελθόν”