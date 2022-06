Ηράκλειο

Οδηγός κρεμόταν σε γκρεμό ακίνητος επί 12 ώρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στην Κρήτη, με τον οδηγό του οχήματος να γλιτώνει από θαύμα.

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε επί περίπου 12 ώρες, 69χρονος από την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου και ενώ κινείτο με το όχημα του προς παραλιακό θέρετρο της περιοχής, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε να κρέμεται σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, συγκρατήθηκε από συστάδα δέντρων που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ο ίδιος υπό τον φόβο το όχημα να μετακινηθεί από οποιαδήποτε κίνησή του, παρέμεινε ακίνητος όλη τη νύχτα.

Νωρίς το πρωί και ενώ ο 69χρονος είχε ήδη συμπληρώσει 12 ώρες μέσα στο όχημα, που στην κυριολεξία κρεμόταν στο γκρεμό, περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής είδαν το αυτοκίνητο και προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, αντιλήφθηκαν ότι ο 69χρονος ήταν ζωντανός.

Μετά τον απεγκλωβισμό του ο 69χρονος άνδρας φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, με ελαφρά τραύματα.

Εικόνες, βίντεο: neakriti.gr