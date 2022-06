Αχαΐα

Πάτρα - Προαστιακός: Ο συρμός παρέσυρε γυναίκα

Ατύχημα σημειώθηκε στις γραμμές του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, στο ύψος της οδού Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ, προαστιακός που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ανδρέας – Ρίο με κατεύθυνση το Ρίο, παρέσυρε μια νεαρή κοπέλα, την ώρα που διέσχιζε τις γραμμές.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε αμέσως, με τον μηχανοδηγό να σπεύδει να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της τραυματία στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα διατηρούσε τις αισθήσεις της, κατά τη διακομιδή της από τους διασώστες.

