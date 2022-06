Θεσσαλονίκη

Ασπροβάλτα: Μαχαίρωσε και τραυμάτισε τον σύζυγό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι που διέμεναν με το ανήλικο παιδί τους.

Μια 30χρονη μαχαίρωσε το πρωί της Κυριακής τον σύζυγό της στην Ασπροβάλτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι που διέμεναν με το ανήλικο παιδί τους.

Ο 33χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραύμα στο στήθος κοντά στην περιοχή της καρδιάς. Η κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του θα κριθεί σήμερα από τους γιατρούς.

Η 30χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεαρό ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές ξανά πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν η γυναίκα είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 33χρονου. Η δίκη εκκρεμεί καθώς είχε αναβληθεί δυο φορές.

Πηγή: makthes

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Προαστιακός: Ο συρμός παρέσυρε γυναίκα

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 181 σημεία

Καιρός: νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα