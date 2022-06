Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο

Το πύρινο μέτωπο σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στη "μάχη" και δύο αεροσκάφη.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Νάξο.

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Απείρανθος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

