Ρόδος: Καταδικάστηκε ο καθηγητής που είχε σχέση με 14χρονη μαθήτρια του

Η Ρόδος παρακολουθούσε για 3 χρόνια την υπόθεση, που άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο πατέρας της 14χρονης έκανε μήνυση στον εκπαιδευτικό.

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου αναβίωσε χθες (20-06-2022) η πολύκροτη υπόθεση με κατηγορούμενο για διατάραξη οικιακής ειρήνης και για πρόκληση σωματικής βλάβης έναν 52χρονο εκπαιδευτικό, που καταμηνύθηκε από έναν 49χρονο πατέρα 14χρονης μαθήτριας.

Το δικαστήριο έπαυσε υπό όρους την κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης και τον έκρινε ένοχο διατάραξης οικιακής ειρήνης απορρίπτοντας το αίτημα για αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή.

Ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30ή Νοεμβρίου 2019 στις 03.00 τη νύχτα να μπήκε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της πολυκατοικίας του 49χρονου και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος είχε επιστρέψει τότε στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και τη στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι τους περίμενε ο κατηγορούμενος.

Όπως υποστήριξε ο 49χρονος μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Εκείνος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση. Η ανήλικη σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό, είχαν επαφές μέσω του facebook.

H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

πηγή: dimokratiki.gr

