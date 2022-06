Ηράκλειο

Ηράκλειο: μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο ξυλείας, με τον καπνό να καλύπτει όλη την περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο για την κατάσβεση φωτιάς η οποία φέρεται να εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ξυλείας στη περιοχή Φοινικιά.

Επι τόπου, έχουν σπεύσει δεκάδες οχήματα της Πυροσβεστικής και πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτικοί με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν σκεπάσει τα… πάντα.

