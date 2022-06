Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αναγνωρίστηκε το ακέφαλο πτώμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποίηθηκε η σορός που βρέθηκε ακρωτηριασμένη σε παραλία της Θεσσαλονίκης.

Σε 24χρονο από το Πακιστάν ανήκει η ακρωτηριασμένη σορός που εντοπίστηκε την περασμένη Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η ταυτοποίηση επιτεύχθηκε μετά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και έρευνας από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα στο τμήμα της σορού που απέμεινε για εξέταση (έλειπαν το κεφάλι και τα κάτω άκρα), δεν προέκυψαν ίχνη από προθανάτιες κακώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρκαδία: σεσημασμένος δολοφόνος τριγυρνούσε με πλαστή ταυτότητα

Fuel pass 2: Τα νέα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο

Κρήτη: Πήγε στην εκκλησία για βάφτιση και έφυγε... παντρεμένος! (εικόνες)